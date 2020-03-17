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Necati Şaşmaz’ın 14 gün kuralını ihlal ettiği iddası!

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu Nagehan Şaşmaz’ın yanında olan 6.5 ve 1.5 yaşındaki iki oğlunu almak için Nagehan Şaşmaz’ın Üsküdar’daki evine gitti. Nagehan Şaşmaz çocukları vermek istemeyince olay avukatlık boyuta ulaştı.

17 Mart 2020 Salı 07:26
Necati Şaşmaz’ın 14 gün kuralını ihlal ettiği iddası!

Necati Şaşmaz, 4 Mart’ta Ukrayna’dan Türkiye’ye gelmişti.  Nagehan  Şaşmaz ise, çocuklarının zaten hasta olduğunu, bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu ve  Necati Şaşmaz’ın yurtdışından geldikten sonra 14 gün karantina kuralına uymadığı için çocuklarının sağlığından endişe ettiğini belirtti. Necati Şaşmaz durumu avukatına bildirdi. Necat Şaşmaz, çocukları  2 saatlik bir işlemin ardından, Pedagog eşliğinde Polis zoruyla aldı. İşlemler  sürerken evin önünde siyah bir panellvanda bekleyen Necati Şaşmaz, çocukları alınca oradan ayrıldı. 

Necati Şaşmaz’ın 14 gün kuralını ihlal ettiği iddası!

Boşanma aşamasındaki eş Nagehan Şaşmaz’ın avukatı Nazlı Kara ise, Nagehan Şaşmaz’ın karantina süreciyle ilgili olarak başvuruda bulunacağını söyleyerek, "Necati Şaşmaz kısa bir süre önce yurtdışından dönmüştür ve bu nedenle koronavirüs tehlikesi altındadır. Sağlık Bakanlığı da zaten yurtdışından dönenlerin 14 gün boyunca kendini karantina altına alması gerektiği hususunda uyarıda bulunmuştur. Müşterek çocuklar şu anda hastadır ve bağışıklıkları düşüktür. Bu nedenle müvekkilim tarafından babalarının bir test yaptırması ve sağlıklı çıkması durumunda çocukları görmesi istenmiştir. Ancak maalesef Necati Şaşmaz bunların hiçbirine kulak asmamıştır ve icra marifetiyle çocukları almıştır" şeklinde bir açıklama yaptı. 

Necati Şaşmaz’ın 14 gün kuralını ihlal ettiği iddası!

Son Güncelleme: 17.03.2020 07:38
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsNecati şaşmazPolat Alemdar
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