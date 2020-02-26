Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necdet Tosun'un eşi, Erdal Tosun ve Gürdal Tosun'un anneleri olan Sevim Tosun, önceki gün hayatını kaybetti. Oyuncu Bekir Aksoy, acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Oyuncu Bekir Aksoy, yaptığı paylaşımdani şu sözlerle duyurdu:

''Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize ağabeylik yapan Erdal Ağabey...

Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim Teyze'miz... Nurlar içinde uyu ve bizden çok selam ve özlemlerimizi götür Sevim Teyzeciğim...''