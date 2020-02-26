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Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti

Yeşilçam'un usta isimlerinden biri olan Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun, hayatını kabetti. Acı haberi oyuncu Bekir Aksoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 17:26
Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necdet Tosun'un eşi, Erdal Tosun ve Gürdal Tosun'un anneleri olan Sevim Tosun, önceki gün hayatını kaybetti. Oyuncu Bekir Aksoy, acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. 

sevim tosun

Oyuncu Bekir Aksoy, yaptığı paylaşımda vefat haberini şu sözlerle duyurdu: 

''Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize ağabeylik yapan Erdal Ağabey...

Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim Teyze'miz... Nurlar içinde uyu ve bizden çok selam ve özlemlerimizi götür Sevim Teyzeciğim...''

Anahtar Kelimeler:
Necdet TosunSevim TosunErdal TosunGürdal TosunVefat HaberiBekir Aksoy
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