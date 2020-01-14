Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel'den müjdeli haber! Davullu zurnalı düğün geliyor!

Cinsiyet değiştirmek için operasyonlara giren ve sonradan ismini, değiştirerek “Doruk” yapan Neslihan Doğrusöz, bir süredir aşk yaşadığı isim Sevda Demirel ile evlilik kararı aldı. Davullu zunalı bir düğün olacağını söyleyen ünlü çift, Nişantaşı’nda yüzük beğendi.

NESLİHAN DOĞRUSÖZ İLE SEVDA DEMİREL EVLENİYOR! “DAVULLU ZURNALI DÜĞÜNÜMÜZ OLACAK”

Bir müddet TV8 ekranlarında gösterilen moda yarışması olan İşte Benim Stilim programına katıldıktan sonra tanınmayı başaran Neslihan Doğrusöz, ameliyatsız olarak cinsiyet değiştirme operasyonuna girmiş ve gündeme oturmuştu. Geçen günlerde yaptığı bekaret açıklamasıyla birlikte tekrar adından söz ettiren ismin bir sevgilisi olduğu bilinmiyordu.

Geçen akşam Nişantaşı’nda bir kuyumcuya giderek, düğün hazırlıklarına başlayan Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel çifti, düğünleri için yüzük beğendi. Bu sırada magazin muhabirlerinin görüntülediği ünlü çift, görüntülenmelerinin ardından kısa bir açıklama yaparak davullu zunalı bir düğün düzenleyeceklerini belirtti.

Magazin muhabirlerinin yönelttiği sorulara samimi bir dille cevap veren Sevda Demirel ”Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Öncelikle ailelerimiz tanışacak. Sonrasında davullu zunalı bir düğünümüz olacak. Davul ve zuna eşliğinde yapılacak düğün zaten hep hayalimde olan bir şeydi.” Sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Gazeteci Sibel Ana’nın YouTube kanalında yayınlanan “Sibel ama Sırrı Nedir?” adlı programa katılan Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme operasyonu hakkında, bu süreçte yaşadıklarını ve halen bakire olduğunu belirtmiş ve şöyle devam etmişti:

”Küçük yaşlardan bu yana kendimi hep erkek gibi hissettim. Ablalarımın yatak odalarında Tarkan’ın posteri varken benim odamda Ahu Tuğba ve Hülya Avşar’ın posterleri asılı dururdu. Bir kız arkadaşım vardı ama ailelerimiz bilmediği için kanka gibi takılıyorduk. El ele gezen çiftlere her zaman özendim.”

Bugüne dek hiç erkek arkadaşım olmadı. Süreçten önce de bakireydim. Değişimden önce erkeklerden bir teklif geldiğinde ‘sen gay’sin herhalde, erkeklerden hoşlanıyorsun’ diyordum. Benimle sevgili olmak isteyen erkeklerle her zaman kanka ya bağlıyorduk olayı. Hiçbir zaman bir erkekten hoşlanmadım.”

”Toplum baskısı, aile korkusu derken değişim için oldukça geç kaldım. Ailem artık beni çok destekliyor. 18 yaşıma geldiğimde ailemden uzaklaşmak istedim çünkü annem benim bokserlarımı yıkamak zorunda değil ya da babam benim erkek parfümlerimi görmek zorunda değil. Babam eski aktörlerdendi Tufan Doğrusöz.”

”Erkeklik hormonu için testosteron kullanıyorum. Bu da sinir yapan bir şey. Spor yaptığım için vücudumda değişiklikler olmaya başladı. 11 Saat süren sakal ektirme işlemi yüzünden çok acı çektim. O esnada uyuşturdukları için acımadı ama sonrasında ağrılarım oldu.”

Bir diğer taraftan ise Sevda Demirel’in annesi, kızının bu ilişkisini öğrendiği sırada baygınlık geçirdiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı. ”Kızım duygu durum bozukluğu yaşıyor olmalı.” Demirel’in verdiği bu sürpriz evlilik kararına annesinin nasıl karşılayacağı da merak ediliyor.