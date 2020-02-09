Neslihan-Kadir Doğulu çifti karavanları için kesenin ağzını açtı

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun görenleri kıskandıran bir ilişkisi var. Yaz aylarında lüks otelleri tercih etmek yerine bir karavan satın alarak Ege ve Karadeniz Bölgelerinde tatil yapan oyuncu çift, daha konforlu ve rahat bir tatil için yeni bir karavan aldı.

Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşma kararı olan Neslihan-Kadir Doğulu çifti, uzun süredir istedikleri motokaravanı sonunda buldu. Bu karavan için 150 bin TL ödeyen çift, bununla da kalmadı ve aracın iç dizaynı için özel parçalar topladı. Karavanın iç dekorasyonunu yenilemek için 50 bin dolar yani 300 bin TL harcadı.