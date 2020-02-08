Nesrin Cavadzade seksi pozlarına beğeni rekoru

Son günlerde magazin programlarının dilinden düşmeyen Nesrin Cavadzade, verdiği röportajlarla gündemden düşmemeye devam ediyor. Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmiyle de hayranları tarafından büyük takdir kazandı.

Konuşmasıyla, giyim tarzıyla ve genel tavrıyla dikkatleri her zaman üstüne çekmeyi başaran Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımı ile ortalığı yakıp kavurdu. Best Style Magazin dergisine özel iddialı pozlar veren oyuncu, çekildiği fotoğrafları instagram hesabından paylaştı.

Siyahlara bürünmüş olan oyuncu Nesrin Cavadzade, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Hayranları tarafından büyük beğeni alan fotoğrafın altına ilginç yorumlar geldi. “Öldüreceksin bizi, kalpten gideceğiz bir gün” ve “Gözlerim sayende cenneti görüyor” şeklinde yapılan yorumlar dikkat çekti.

İşte Nesrin Cavadzade’nin İnstagram Paylaşımı: