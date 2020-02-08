Nesrin Cavadzade seksi pozlarına beğeni rekoru

Son günlerde magazin programlarının dilinden düşmeyen Nesrin Cavadzade, verdiği röportajlarla gündemden düşmemeye devam ediyor. Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmiyle de hayranları tarafından büyük takdir kazandı.
Siyahlara bürünmüş olan oyuncu Nesrin Cavadzade, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Hayranları tarafından büyük beğeni alan fotoğrafın altına ilginç yorumlar geldi. “Öldüreceksin bizi, kalpten gideceğiz bir gün” ve “Gözlerim sayende cenneti görüyor” şeklinde yapılan yorumlar dikkat çekti.
İşte Nesrin Cavadzade’nin İnstagram Paylaşımı:
Son Güncelleme: 08.02.2020 17:07