İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Nesrin Cavadzade seksi pozlarına beğeni rekoru

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortalığı salladı. Gündemden düşmeyen Nesrin Cavadzade verdiği seksi pozları instagram hesabından paylaştı ve beğeni rekoru kırmayı başardı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 17:07
Nesrin Cavadzade seksi pozlarına beğeni rekoru

Son günlerde magazin programlarının dilinden düşmeyen Nesrin Cavadzade, verdiği röportajlarla gündemden düşmemeye devam ediyor. Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmiyle de hayranları tarafından büyük takdir kazandı.

Konuşmasıyla, giyim tarzıyla ve genel tavrıyla dikkatleri her zaman üstüne çekmeyi başaran Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımı ile ortalığı yakıp kavurdu. Best Style Magazin dergisine özel iddialı pozlar veren oyuncu, çekildiği fotoğrafları instagram hesabından paylaştı.

Siyahlara bürünmüş olan oyuncu Nesrin Cavadzade, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Hayranları tarafından büyük beğeni alan fotoğrafın altına ilginç yorumlar geldi. “Öldüreceksin bizi, kalpten gideceğiz bir gün” ve “Gözlerim sayende cenneti görüyor” şeklinde yapılan yorumlar dikkat çekti.

İşte Nesrin Cavadzade’nin İnstagram Paylaşımı:

Son Güncelleme: 08.02.2020 17:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı dekolteli elbisesine beğeni yağmuru
Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı dekolteli elbisesine beğeni yağmuru
Aleyna Tilki'den mini şortlu paylaşımına binlerce beğeni
Aleyna Tilki'den mini şortlu paylaşımına binlerce beğeni
Sosyetik güzel Eda Taşpınar verdiği poz ile sosyal medyayı salladı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar verdiği poz ile sosyal medyayı salladı
2020 Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler kadrosu belirlendi
2020 Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler kadrosu belirlendi
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina çıkarması
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina çıkarması
Shakira ve Jennifer Lopez’in Super Bowl'deki seksi dansları mahkemelik oluyor
Shakira ve Jennifer Lopez’in Super Bowl'deki seksi dansları mahkemelik oluyor

Popüler Haberler

Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
Survivor 2020 tanıtımı fragmanı yayınlandı!
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Belediyelere 4200 TL maaşla zabıta memuru alım şartları
A101 8 Şubat – 15 Şubat 2020 haftanın yıldızları
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
Tayland nerededir? Tayland haritadaki yeri ve nüfusu
Survivor 2020 Fatoş kimdir? Survivor Fatma Günaydın hakkında bilgiler
Depreme en dayanıklı evler hangileri? Çelik evler mi, beton evler mi?
Yurt dışına 100 bin Türk işçi alımı gündemde! Vasıflı-vasıfsız 100 bin işçi alınacak!
Banu Noyan Doya Doya Moda’dan neden ayrıldı? Yeni juri kim olcak?
Baraj dizisinin konusu ve oyuncuları
Benimle Söyle yarışması neden yok? Benimle Söyle yayından mı kaldırıldı?
7 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta Haftanın Birincisi kim oldu? Bilezikleri kim aldı?
Sigaraya 6 TL Zam iddiaları doğru mu? Yeni zamlı ve indirimli sigara fiyatları ne kadar olacak?
Engelli raporu ile indirimli araç alımı şartları ve gerekli evraklar listesi
Öğretmen dizisi Mine kimdir? Gerçek adı nedir? Göksu Melek Ulucan hakkında bilgiler
6 Bankaya 3500 TL maaşla gişe yetkilisi personeli alımı yapıyor!
Hizmetçiler dizisi ne zaman başlıyor? Hizmetçiler 1. bölüm fragmanı yayınlandı
MSB Sivil Memur alımı için başvurular ne zaman sona erecek? MSB Sivil memur alımı için başvuru şartları neler?
3 Bakanlığa 50 KPSS puanı ile ve KPSS şartı olmadan memur alımı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.