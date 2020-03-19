Nesrin Cavadzade sonunda isyan etti! 'Tehlikedeyiz'

geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Eda Ece tarafından dile getirilen 'setlerde yüzlerce insan çalışıyor, insanların hayatını tehlikeye atmayın, çekimlere ara verin' çağrısının ardından, bugün de Yasak Elma dizisinin Şahika'sı Nesrin Cavadzade rol arkadaşı Eda Ece'nin açıklamasına benzer bir açıklama yaptı.



İstagram hesabından yaptığı paylaşımda, "En az 14 günlük karantina, bu eşsiz güzellikteki vatanımıza borcumuzdur. vatandaşlık görevimizdir. Setler çok kalabalık ve sürekli yer değiştiren iş yerleridir. kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Seyircilerimizin birkaç hafta tekrar veya kolaj bölüm seyrederek bizi daha az seveceklerine inanmıyorum. Gelecekte her şeyin daha da güzel olması için tüm kanalları, yapım şirketlerini, reklam verenleri bu vatani borcumuzu yerine getirmeye davet etmek istiyorum. Bu ülke her şeyin en güzelini hak ediyor. Sonsuz sevgilerimle." Diye isyan eden Cavadzade, durumun ciddiyetine dikkat çekti.