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Nesrin Cavadzade sonunda isyan etti! 'Tehlikedeyiz'

Tüm dünyada yıkımlara sebep olan koronavirüs salgını, eğlence sektörünü de çok fazla olumsuz etkiledi. Konserler, gösteriler iptal oldu, eğlence mekanlarına kilit vuruldu. Dizi sektöründe ise durum şu an için tam olarak çözülmüş gibi durmuyor.

19 Mart 2020 Perşembe 23:54
Nesrin Cavadzade sonunda isyan etti! 'Tehlikedeyiz'

geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Eda Ece tarafından dile getirilen 'setlerde yüzlerce insan çalışıyor, insanların hayatını tehlikeye atmayın, çekimlere ara verin' çağrısının ardından,  bugün de Yasak Elma dizisinin  Şahika'sı Nesrin Cavadzade rol arkadaşı Eda Ece'nin açıklamasına benzer bir açıklama yaptı.  
 

Nesrin Cavadzade sonunda isyan etti! 'Tehlikedeyiz'

İstagram hesabından yaptığı paylaşımda,  "En az 14 günlük karantina, bu eşsiz güzellikteki vatanımıza borcumuzdur. vatandaşlık görevimizdir. Setler çok kalabalık ve sürekli yer değiştiren iş yerleridir. kimsenin can sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Seyircilerimizin birkaç hafta tekrar veya kolaj bölüm seyrederek bizi daha az seveceklerine inanmıyorum. Gelecekte her şeyin daha da güzel olması için tüm kanalları, yapım şirketlerini, reklam verenleri bu vatani borcumuzu yerine getirmeye davet etmek istiyorum. Bu ülke her şeyin en güzelini hak ediyor. Sonsuz sevgilerimle." Diye isyan eden Cavadzade, durumun  ciddiyetine  dikkat çekti.  

Nesrin Cavadzade sonunda isyan etti! 'Tehlikedeyiz'

Son Güncelleme: 19.03.2020 23:57
Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaKoronavirüsNesrin Cavadzade
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