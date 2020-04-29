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Nesrin Cavadzade yine kilosuyla gündeme geldi; hayranları takılmadan edemedi

Yasak Elma dizisinin Şahika’sı Nesrin Cavadzade, İnstagram’dan yaptığı son imaj değişikliği yapmanın eşiğinde olduğunu açıkladı. Güzel oyuncu, kilosu yüzümden yine alay konusu oldu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 07:37
Nesrin Cavadzade yine kilosuyla gündeme geldi; hayranları takılmadan edemedi

37 yaşındaki güzel oyuncu, yaptığı son paylaşımına “Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum” hayranlarının bir kısmı “sana her şey” yakışır derken, bir kısmı da “sakın yapma” şeklinde yorumlar yaparak Cavadzade’ye engel olmaya çalıştı.  Nesrin Cavadzade’nin kesin kararının ne olduğu şimdilik belirsiz. 

Nesrin Cavadzade yine kilosuyla gündeme geldi; hayranları takılmadan edemedi

Ayrıca, güzel oyuncunun kilosu yine alay konusu oldu. 1.68 boyundaki Cavadzade’ye, bazı hayranları “yine 45 kilo musun” diye sordular.  Cavadzade, çok zayıf olması yüzünden, bazı takipçileri tarafından sürekli eleştiriliyor.

Nesrin Cavadzade yine kilosuyla gündeme geldi; hayranları takılmadan edemedi

Anahtar Kelimeler:
KiloNesrin CavadzadeSaçKazıtma
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