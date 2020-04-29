Nesrin Cavadzade yine kilosuyla gündeme geldi; hayranları takılmadan edemedi

37 yaşındaki güzel oyuncu, yaptığı son paylaşımına “Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum” hayranlarının bir kısmı “sana her şey” yakışır derken, bir kısmı da “sakın yapma” şeklinde yorumlar yaparak Cavadzade’ye engel olmaya çalıştı. Nesrin Cavadzade’nin kesin kararının ne olduğu şimdilik belirsiz.

Ayrıca, güzel oyuncunun kilosu yine alay konusu oldu. 1.68 boyundaki Cavadzade’ye, bazı hayranları “yine 45 kilo musun” diye sordular. Cavadzade, çok zayıf olması yüzünden, bazı takipçileri tarafından sürekli eleştiriliyor.