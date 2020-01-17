Nesrin Cavadzade'den seksi dans

Bizim Hikaye adlı diziyle adını duyuran ve son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündem oldu.

Cavadzade, derin dekolteli seksi elbisesiyle dans ettiği görüntüleri paylaştı. Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever filmindeki karakterine göndermiş yapmak için bu videoyu paylaştı. Cavadzade’nin paylaştığı videoya anında binlerce beğeni ve yorum geldi.

Cavadzade, videonun altına ‘Aşk mı tesadüfleri seviyor, tesadüfler mi aşkı’ şeklinde yorum yazarak yeni filmine gönderme yaptı.

Güzel oyuncuya takipçilerinden ‘Yok artık, muhteşem ve mükemmel’ şeklinde yorumlar aldı. Takipçilerinden bazıları ise ‘Tesadüfü boş ver, ben sana aşık oldum’ diyerek hayranlıklarını dile getirdi. İşte güzel oyuncunun olay videosu:

(VİDEO) https://www.instagram.com/p/B7ThzAqA-cH/