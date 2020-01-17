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Nesrin Cavadzade'den seksi dans

Son dönemin en gözde oyuncularında Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminde yer almıştı. Nesrin Cavadzade’den seksi dans videosuyla yeni filmine atıf geldi. Güzel oyuncunu videosuna yorum yağdı. Detaylar haberimizde.

17 Ocak 2020 Cuma 20:48
Nesrin Cavadzade'den seksi dans

Bizim Hikaye adlı diziyle adını duyuran ve son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündem oldu.

Nesrin Cavadzade

Cavadzade, derin dekolteli seksi elbisesiyle dans ettiği görüntüleri paylaştı. Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever filmindeki karakterine göndermiş yapmak için bu videoyu paylaştı. Cavadzade’nin paylaştığı videoya anında binlerce beğeni ve yorum geldi.

Cavadzade, videonun altına ‘Aşk mı tesadüfleri seviyor, tesadüfler mi aşkı’ şeklinde yorum yazarak yeni filmine gönderme yaptı.

Güzel oyuncuya takipçilerinden ‘Yok artık, muhteşem ve mükemmel’ şeklinde yorumlar aldı. Takipçilerinden bazıları ise ‘Tesadüfü boş ver, ben sana aşık oldum’ diyerek hayranlıklarını dile getirdi. İşte güzel oyuncunun olay videosu:

(VİDEO) https://www.instagram.com/p/B7ThzAqA-cH/

Son Güncelleme: 17.01.2020 20:48
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