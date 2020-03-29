Netflix Türkiye'den fenomen Murat Övüç'e büyük jest!

Fenomen Murat Övüç, bir ilke imza attı. Instagram üzerinden paylaştığı videolar ile sosyal medya fenomeni haline gelen Murat Övüç, Netflix Türkiye'nin adını değiştirmesine neden oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evinde kal' çağrılarına uyan ve sık sık video paylaşan Övüç bir videousunda takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgi almak istedi. Platformun adını bir türlü söyleyemeyen Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyada olay oldu.

Murat Övüç'ün videısu Twitter'da hızla yayılırken Netflix'de bu duruma kayırsız kalmadı ve platformun Türkiye'de resmi sosyal medya hesabının açıklaması "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirildi.

İşte, Murat Övüç'ün paylaşım rekorları kıran videosu: