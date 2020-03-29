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Netflix Türkiye'den fenomen Murat Övüç'e büyük jest!

Murat Övüç, çektiği bir videoda Netflix'ten bahsederken "Nekşfliş" demesi dizi platformunun Türkiye adını değiştirmesine neden oldu. Platform Twitter'daki hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" olarak değiştirdi.

29 Mart 2020 Pazar 10:59
Netflix Türkiye'den fenomen Murat Övüç'e büyük jest!

Fenomen Murat Övüç, bir ilke imza attı. Instagram üzerinden paylaştığı videolar ile sosyal medya fenomeni haline gelen Murat Övüç, Netflix Türkiye'nin adını değiştirmesine neden oldu.

Murat Övüç dilinden Netflix Türkiye'nin adı!

Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evinde kal' çağrılarına uyan ve sık sık video paylaşan Övüç bir videousunda takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgi almak istedi. Platformun adını bir türlü söyleyemeyen Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyada olay oldu.

Murat Övüç dilinden Netflix Türkiye'nin adı!

Murat Övüç'ün videısu Twitter'da hızla yayılırken Netflix'de bu duruma kayırsız kalmadı ve platformun Türkiye'de resmi sosyal medya hesabının açıklaması "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirildi.

İşte, Murat Övüç'ün paylaşım rekorları kıran videosu:

Son Güncelleme: 29.03.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
NetflixVideoMurat övüçNetflix Türkiye
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