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New York’ta tır şoförlüğü yapan Tolga Karel’den ürkütücü itiraf; ‘Kamyonla 12 ceset taşıdım’

2017 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğa veda edip Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Tolga Karel’den ürkütücü itiraflar: “New York’ta kamyonla ceset taşıdım”

26 Nisan 2020 Pazar 22:31
New York’ta tır şoförlüğü yapan Tolga Karel’den ürkütücü itiraf; ‘Kamyonla 12 ceset taşıdım’

Sarah Scott ile evlenen ve hayatına Amerika Birleşik Devletleri’nde tır şoförü olarak devam eden eski oyuncu Tolga Karel, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına yaşadıklarını anlattı. 

New York’ta tır şoförlüğü yapan Tolga Karel’den ürkütücü itiraf; ‘Kamyonla 12 ceset taşıdım’
Amerika’da sağlık hizmetlerinin çok pahalı olduğundan yakınan Karel, "Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye... Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki 'Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem"  diyerek durumun ne kadar kötü olduğundan yakındı. 

New York’ta tır şoförlüğü yapan Tolga Karel’den ürkütücü itiraf; ‘Kamyonla 12 ceset taşıdım’

Koronavirüsün Merkez üssü olan New York’ta yaşayan Karel, "Ailemi korumak için bir aydır tırda yaşıyorum. Çünkü bir dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz" diyen Tolga Karel, "İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar" ifadelerini kullandı. 

Son olarak başına gelen ve kan dobduran bir olaydan bahsede Tolga Karel, “New York’ta bana 'kısa mesafe bir yük var' dediler. Gidip yüke baktığımda başka bir morga götürülmek üzere 12 ceset olduğunu gördüm. Önce şoke oldum,ne yapacağımı bilemedim. Tırın soğutmalı dorsesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım" diyerek koronavirüsün New York’taki etkilerinden de bahsetti. 

Anahtar Kelimeler:
AmerikaKORONACesetTolga Karel
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