Neymar'ın Annesinin sansasyonlu aşkı bitti; Sebebi başka bir erkek

52 yaşındaki Nadina Gonçalves, kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tüm dünyaya ilan ettiği genç aşkını 10 gün sonra terketti. 23 yaşındaki sevgilisini bu kadar çabuk terk etmesinin arkasında yatan sebep isse magazin gündemine bomba gibi düştü.

Brezilya basınında yer alan bir habere göre, Nadina Gonçalves'in 23 yaşındaki genç ve atletik sevgilisi, Gonçalves'ten çok kısa bir süre önce bir erkekle tutkulu bir aşk yaşadı. Haberde, Tiago Ramos'ın Brezilyalı aktör Carlinhos Maia ile ilişkisi olduğu yazıyordu ve Neymar'ın annesi, Tiago'nun ilişkilerinden önce erkeklerle ilişki yaşadığını öğrenir öğrenmez 23 yaşındaki sevgilisi ile yollarını ayırdı.

