İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
99143
ALTIN
388.805
DOLAR
6.9715
STERLİN
8.6182
EURO
7.5308

Neymar'ın Annesinin sansasyonlu aşkı bitti; Sebebi başka bir erkek

Neymar'ın annesi Nadina Gonçalves, geçtiğimiz günlerde kendisinden 29 yaş küçük olan sevgilisi Tiago Ramos'la bir fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Neymar bu paylaşıma "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum" diye yorum yaparak desteklediğini duyurdu ama Nadina Gonçalves'in genç sevgilisiyle olan ateşli aşkı çabuk bitti.

24 Nisan 2020 Cuma 14:51
Neymar'ın Annesinin sansasyonlu aşkı bitti; Sebebi başka bir erkek

52 yaşındaki Nadina Gonçalves, kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tüm dünyaya ilan ettiği genç aşkını 10 gün sonra terketti.  23 yaşındaki sevgilisini bu kadar çabuk terk etmesinin arkasında yatan sebep isse magazin gündemine bomba gibi düştü.  

Neymar'ın Annesinin sansasyonlu aşkı bitti; Sebebi başka bir erkek

Brezilya basınında yer alan bir habere göre, Nadina Gonçalves'in 23 yaşındaki genç ve atletik sevgilisi, Gonçalves'ten çok kısa bir süre önce bir erkekle tutkulu bir aşk yaşadı. Haberde, Tiago Ramos'ın Brezilyalı aktör Carlinhos Maia ile ilişkisi olduğu yazıyordu ve Neymar'ın annesi, Tiago'nun ilişkilerinden önce erkeklerle ilişki yaşadığını   öğrenir öğrenmez 23 yaşındaki sevgilisi ile yollarını ayırdı.  
Neymar'ın Annesinin sansasyonlu aşkı bitti; Sebebi başka bir erkek

Son Güncelleme: 24.04.2020 14:52
Anahtar Kelimeler:
NeymarAnnesiSevgilisiGay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç benzetme; Kızını kime benzetti?
Aleyna Tilki'nin annesinden ilginç benzetme; Kızını kime benzetti?
Arto'dan Demet Akalın'a sert tepki; ''Donuna kadar...''
Arto'dan Demet Akalın'a sert tepki; ''Donuna kadar...''
Fuat Güner 23 Nisan Konserinde Özkan Uğur’un Kanser olduğunu duyurdu
Fuat Güner 23 Nisan Konserinde Özkan Uğur’un Kanser olduğunu duyurdu
Can Yaman'dan bir olay açıklama daha; 'Artık anlıyorum'
Can Yaman'dan bir olay açıklama daha; 'Artık anlıyorum'
Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?
Beren Saat'in kayınvalidesiyle arası düzeldi mi? Son durum ne?
Victoria's Secret'a Koronavirüs darbesi; Ortalık karıştı
Victoria's Secret'a Koronavirüs darbesi; Ortalık karıştı

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Engin Altan Düzyatan diziye geri mi geliyor! Kuruluş Osman yeni bölümünde heyecanlandıran sahne!
Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir?
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Memlekete geri dönüş göç yardımı nasıl alınır? Köye dönüş yardımları şartları nelerdir?
İmsak vakti nedir? İmsak nedir? İmsak vakti ne zaman başlar?
Ömer Döngeloğlu hangi kanalda programa çıkıyor? 2020 Ömer Döngeloğlu ramazan programı hangi kanalda?
POMEM, PMYO, PAEM ile yapılacak olanpolis alımları ilişkin yayımlanan yeni kararlar ve yeni düzenlemeler
Corona virüsü aşısı verimli mi? COVID-19 aşısı için neler söylendi? Deneme sonuçları nasıl?
Turkcel, Vodafone, Türk Telekom, Bimcell ve PTTcell GSM operatörleri ramazan ayı internet hediyesi kampanyaları
2020 Turkcell ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Sabahlar Olmasın TV'de ilk kez Çarşamba akşamı FOX TV'de
Simge Barankoğlu ahlak dışı videoların olduğu bir telegram grubunun reklamını yaptı
Kübra Açıl ve Şeyma Subaşı arasında ne oldu? Şeyma Subaşı ablasını neden sildi?
Korona Virüs erzak gıda yardım başvurusu nerelere ve nasıl yapılır? Yardım için başvuru yapılabilecek kurumlar
Bugün TV’de ne var? 16 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Boşanan kadınlara yapılan devlet yardımları ve destekler
Sosyal yardımlaşma kira yardımı için istenen evraklar
Star Tv sahur programı sunucusu Halil Necipoğlu maaşı ne kadar, program için ne kadar alıyor?
24 Nisan Cuma yayın akışı; TV’de bugün neler var? ATV, Show Tv, Kanal D, TV8, TRT1, Star, Fox Tv yayın akışı
Gazi Üniversitesi en az 4 bin TL maaşla hastanede çalışacak personel alımı yapacak!
Mustafa Koçak kimdir? Ölüm orucunun 297. Gününde ölen Mustafa Koçak neden öldü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.