Neymar’ın eski sevgilisi Soraja Vucelic yine paylaşımı ile instagramı salladı

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar eski sevgilisi Soraja Vucelic, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya alan ünlülerden.33 yaşındaki sırp model, karantinada geçen günlerde kilo aldığını söyleyerek evinde spora başladı.

65 kiloya ulaşan ve bu durumdan rahatsız olan Vucelic, evindeki koşu bandında çalışmalarına başladı.

385 Bin takipçisi olan Soraja Vucelic'in sosyal medya hesabından spor yaparken paylaştığı videoda kamerayı yakın mesafeden tutması, başarılı modelin vücut hatlarının ön planda olmasını sağladı.

Binlerce beğeni alan paylaşıma Vucelic'in takipçileri kayıtsız kalmadı ve paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

19 yaşında modelliğe başlayan 33 yaşındaki Soraja Vucelic'in bir dönem ‘Çerkes Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu ile de birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü.