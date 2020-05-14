Nikah sırasında heyecanlanan Serkan Şenalp ismini yanlış söyleyince kahkaha tufanı yaşandı

Serkan Şenalp, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Esengül Yılmaz ile dünyaevine girdi. Çiftin şahidi olan Fehmi Öztürk ile Mustafa Bilgin damadın ismini heyecanlanarak yanlış söylemesi de nikaha damgasını vurdu. Serkan Şenalp’in nikah esnasında heyecanlanarak ismini ‘’Sercan’’ olarak söylediği ve söz konusu olayın eşini ve şahitlerini güldürdüğü belirtildi.

Nikahı intenet üzerinden canlı yayınladı

Yakınlarının nikah esnasında intenet üzerinden canlı yayın yapmakta olan çift, mutluluk pozları vermişti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:57