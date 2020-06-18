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Nil Karaibrahimgil Eşi ve Çocuğu ile Birlikte Tatil Sezonunu Açtı

Nil Karaibrahimgil eşi ve çocuğu ile birlikte tatil sezonunu açtı. Tatili seven aile, bu yılın yaz sezonunu açtı. Keyifli dakikaları kameralara yansıdı. Mavi tura çıkan aile yanlarına oğulları Aziz Arif'in bakıcılarını da getirdi.

18 Haziran 2020 Perşembe 19:26
Nil Karaibrahimgil Eşi ve Çocuğu ile Birlikte Tatil Sezonunu Açtı
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Nil Karaibrahimgil eşi Serdar Erener ve oğulları Aziz Arif yaz sezonunu açtı. Bodrum Yalıçiftlik’te teknelerini demirlediler. Teknede Aziz Arif için her şey hazırlandı. Su kaydırağından kanoya kadar birçok eğlence Aziz Arif için ayarlandı.


Ünlü çift birlikte kano yaparken, Nil Karaibrahimgil kendini sulara bıraktı. Üstünü çıkarıp mayo ile denize giren Nil Karaibrahimgil’in ardından eşi Serdar Eren’de denize girdi ancak pantolon ve tişörtle girmesi gözlerden kaçmadı.

Aziz Arif’in bakıcıları da mavi turda onlara eşlik etti. Nil ve Serdar çifti su altı kamerası ile suyun altını da inceledi. Keyifli dakikalar yaşayan aile teknede İngilizce konuşuyordu. Tekne içerisinde kimsenin Türkçe konuşmaması da dikkat çeken bir diğer olay oldu.


Son Güncelleme: 18.06.2020 19:26
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