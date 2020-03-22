Nil Karaibrahimgil karantina şarkısı yaptı; beğeni yağmuruna tutuldu!

Evde Kal etiketi ile duyurulan akım, sanat camiasından da büyük oranda destek gören evde kalma harekatı, konserlerin artık internet üzerinden canlı yayınlarla yapılmasına sebebiyet veriyor.

Sarkıcı Nil Karaibrahimgil, olayın boyutunu değiştirerek, karantina günlerini anlatan bir beste yaptı ve takipçilerinin beğenisine sundu. Nil Karaibrahimgil'in karantina günlerini anlatmak için bestelediği yeni şarkısı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden tam not aldı. Nil Karaibrahimgil karantina şarkısına "şu anki duygularım" notunu ekledi. İşte Nil Karaibrahimgil'in karantina şarkısı:



