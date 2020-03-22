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Nil Karaibrahimgil karantina şarkısı yaptı; beğeni yağmuruna tutuldu!

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs önlemleri kapsamında insanların mümükün olmadıkça evden çıkmaması öneriliyor. Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, bu günlerini anlatan bir şarkı paylaştı.

22 Mart 2020 Pazar 18:06
Nil Karaibrahimgil karantina şarkısı yaptı; beğeni yağmuruna tutuldu!

Nil Karaibrahimgil karantina şarkısı yaptı; beğeni yağmuruna tutuldu!

Evde Kal etiketi ile duyurulan akım, sanat camiasından da büyük oranda destek gören evde kalma harekatı, konserlerin artık internet üzerinden canlı yayınlarla yapılmasına sebebiyet veriyor.  

Nil Karaibrahimgil karantina şarkısı yaptı; beğeni yağmuruna tutuldu!

Sarkıcı Nil Karaibrahimgil, olayın  boyutunu değiştirerek, karantina günlerini anlatan bir beste yaptı ve takipçilerinin beğenisine sundu.  Nil Karaibrahimgil'in karantina günlerini anlatmak için bestelediği yeni şarkısı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden tam not aldı. Nil Karaibrahimgil karantina şarkısına "şu anki duygularım" notunu ekledi. İşte Nil Karaibrahimgil'in karantina şarkısı:


 

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