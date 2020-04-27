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Nur Yerlitaş Kimdir? Nur Yerlitaş Neden ÖLdü? İşte Nurella hakkında bilinmeyenler:

Buğün öğlen saatlerinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş hakkında en çok sorulan sorulardan bir ide 'Nur Yerlitaş neden öldü?' sorusu oldu. İşte o soruların cevapları:

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:20
Nur Yerlitaş Kimdir? Nur Yerlitaş Neden ÖLdü? İşte Nurella hakkında bilinmeyenler:

Nur Yerlitaş'ın beyninde  yaklaşık 2 yıl önce tümör tesbit edilmişti. Kendi dilinden hastalığı: "Evet, ameliyat oldum. 3 hafta oldu ya da biraz daha geçti emin değilim. İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da vardı ilk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık.''

Yerlitaş, uzun süre kemoterapi gördü.  Ameliyatı başarılı geçse de tümörün ilerlemesi durdurulamadı.  Ünlü modacının vefatı da bu yüzden  oldu.  

Nur Yerlitaş, Türkiye'nin Nurels'sı, moda dünyasının kraliçesi. 

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde dünyaya geldi.  Anne tarafından Arap, baba tarafından ise karadenizlidir.  Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları, Fransa'dan bavulla getirdiği abiyeleri, sahne kostümlerini satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kariyerini geliştirerek, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can gibi birçok ismin hem yakın dostu, hem de modacısı oldu.  

27 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Katıldığı programlar: Bak Kim Dans Ediyor (2007)
Yemekteyiz (2010) 
Bugün Ne Giysem (2011) 
Bu Tarz Benim (2014) 
İşte Benim Stilim (2015-2017)

Demet Akalın- Türkan klibi
Serkan kaya- Karagözlüm klibi
 

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