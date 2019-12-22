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Nurgül Yeşilçay'dan evlilik açıklması

Güzel oyuncu bir süredir aşk yaşadığı yapımcı Necati Kocabay ile evlenecekleri haberleri hakkında ilk kez konuştu.

22 Aralık 2019 Pazar 16:07
Nurgül Yeşilçay'dan evlilik açıklması

Oyuncu Nurgük Yeşilçay, uzun süre sonra Bebek'te ortaya çıktı. Bir mekan çıkışından objektiflere takılan Yeşilçay, muhabirlerin sorularını içtenlikle cevapladı. Bir süre önce İngiltere'de eğitim alan oğlu Nejat'ın yanına gittiğini ve onu alarak geri döndüğünü, “Çocuğu aldım geldim" şeklinde açıkladı.

Nurgül Yeşilçay Dan evlilik açıklaması ile ilgili görsel sonucu

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşan Yeşilçay ilişkiyi resmiyete dökerek evleneceklerini açıklamıştı. Muhabirlerin "Düğün istemiyormuşsunuz, doğru mu?" şeklindeki sorusuna "Düğün istemiyorum falan demedim, yanlış olmasın. Düğün istiyorum tabii ki. Yurt dışında yapmayacağım dedim. Türkiye'de yapacağım" diyerek açıklık getirdi. 

Nurgül Yeşilçay Dan evlilik açıklaması ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 22.12.2019 16:07
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