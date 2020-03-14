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Nurgül Yeşilçay’ın estetiklerle başı dertte!

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği “avrat otu” adlı resim sergisinde konuşan Nurgül Yeşilçay, “hepimiz tek tip oluyoruz” diye dert yandı.

14 Mart 2020 Cumartesi 19:33
Nurgül Yeşilçay’ın estetiklerle başı dertte!

Anemas Zındanlarında açtığı ilk kişisel sergisi olan ‘avrat otu’ çok beğenilen oyuncu, son zamanlarda estetik ameliyatlara takmış durumda. Her fırsatta estetik ameliyatlarda dert yanan Yeşilçay,  'Hepimiz estetik kurbanı olduk. Bunun suyu çıktı doğrusu. Hepimiz tek tipe doğru gidiyoruz. Çok da doğru bulmuyorum bunları" diye ifade etti kendisini. 

Nurgül Yeşilçay’ın estetiklerle başı dertte!

Nurgül Yeşiçay’ın Kadın temalı sergisi ‘avrat otu’ 11 Mart 2020’de Ayvansaray’daki Anemas Zındanları’nda açıldı.  Yeşilçay ilk kişisel sergisi hakkında ‘’Bir kadının gözlerimizin içine baka baka ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykırdığını görünce sergiye karar verdim. Üzülmek, sosyal medyada paylaşmak yerine bir süredir kadın konusuyla ilgili duygularımı aktardığım resimlerimi herkesle paylaşmak istedim.’’  Şeklinde konuştu.  Sergi 11 Nisan’da sona erecek. 

Son Güncelleme: 14.03.2020 20:50
Anahtar Kelimeler:
EstetikNurgül YeşilçaySergiAvrat Otu
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