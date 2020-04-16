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Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest

Nusret Gökçe, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan 25 Bİn hayranına sürprüz hediye. Ünlü kasap Gökçe, masraftan kaçınmayıp hayranlarının hayallerini gerçekleştirdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 23:36
Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest

27 Milyon takipçisi olan Nusret Gökçe, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, ''25 Bin kardeşimin hayallerini gerçeğe dönüştürdüm'' diyerek paylaştığı hediyeleri imzalamayı da ihmal etmedi.  

Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest

Cep telefonundan tablete, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve hatta Nusret bıçaklarını hayranlarına yollama kararı alan Nusret o anları da Instagram'dan paylaştı. Gökçe duygularını "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" diyerek ifade etti.  

Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest

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NusretİnstagramJestHediye
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