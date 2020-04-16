Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest

27 Milyon takipçisi olan Nusret Gökçe, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, ''25 Bin kardeşimin hayallerini gerçeğe dönüştürdüm'' diyerek paylaştığı hediyeleri imzalamayı da ihmal etmedi.

Cep telefonundan tablete, televizyon, kahve makinesi, çamaşır makinesi, beyaz eşya, kıyafetler ve hatta Nusret bıçaklarını hayranlarına yollama kararı alan Nusret o anları da Instagram'dan paylaştı. Gökçe duygularını "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" diyerek ifade etti.