Nusret Gökçe'nin George Floyd için yaptığı anlamlı paylaşımı!

Nusret Gökçe, Minneapolis'de polisin bir siyahi gencin ölümüyle sonuçlanan insanlık dışı hareketine tepki olarak, farkındalık yaratmak adına, siyahi bir bebek ile çekldiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir çok ünlü ismin de tepki gösterdiği olaya Nusret Gökçe videoda, İbrahim Tatlıses'in 'İnsanız İnsana Saygımız Vardır' şarkısını kullandı.

Kuğaındaki siyahi bebeğe biberonla süt emzirdiği anların videosunu paylaşan ünlü işletmeci Nusret Gökçe, o anları videoya çekerken, arka planda İbrahim Tatlıses'in 'Saygımız vardır' adlı şarkısı çalıyordu. Nusret Gökçe ABD'deki olaylara tepkisini göstermek için, şarkının içinde geçen ''Ha kutuplarda bir eskimo genci, ha Afrika'da garip bir zenci fark etmez ne dili ne rengi.'' sözlerini seçti.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 22:53