Nusret'in 25.000 hediyesi yerini buldu; işte o anlar!

Nusret Gökçe, 25 bin hayranına jest yaparak televizyon, tablet, bisiklet, çamaşır makinesi, gitar, cep telefonu ve daha birçok hediyeyi talep edenlerin adreslerine teslim etti. Instagram'da 27 milyon takipçisi bulunan Gökçe, aldığı hediyeleri tek tek imzalayarak hayranlarına gönderdi.

Gökçe, hediye sahiplerini bekirledikten sonra, yaşadığı mutluluğu şu ifadeleri kullanarak paylaşmıştı: "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum"

Nusret Gökçe, yolladığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların videosunu da bugün Instagram hesabından paylaştı. Gökçe paylaşımına "Bundan sonra olan olmayana verecek" notunu ekledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 21:55