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Nusret'ten 8 Mart'ta kadınlara büyük jest!

Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya kadınlar gününde kadınlara büyük bir jest yapacak ve tüm kadınları restoranlarında ücretsiz olarak ağırlayacak.

06 Mart 2020 Cuma 10:08
Nusret'ten 8 Mart'ta kadınlara büyük jest!

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınları restoranlarında ağırlayacağını ve ücret almayacağını açıkladı. 8 Mart'a özel olarak düzenlediği bu etkinliği sosyal medya hesabından annesiyle birlikte paylaştığı bu fotoğrafla duyuran Gökçe tüm kadınların 'Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve ayrıca kadınları restoranlarına gelmeleri için davet etti.

Nusret Gökçe, paylaşımında "Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun" notunu yazdı.

Nusret'ten 8 Mart'ta kadınlara büyük jest!

Geçtiğimiz yıl da aynı etkinliği düzenleyerek kadınları restoranlarında ağırlayan Nusret kadınları ücretsiz misafir etmii ve gün boyunca 14 bin 500 kadına hizmet ettiklerini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Nusret GökçeKadınlar Günü
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