Nusret'ten Mehmet Öz'e beyin yakan seks sorusu!

Uzmanların korona virüs salgınının önüne geçebilmek için herkes kendini evde karantinaya alsın uyarılarından sonra ,dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'de karantinadaki çiftlere özel 'seks yapın' tavsiyesinde bulunmuştu.Doktor Öz'ün bu önerisi günlerce konuşuldu.

Dünyaca ünlü aşçı Nusret Gökçe de,Instagramda yaptığı canlı yayınına Doktor Mehmet ÖZ'ü aldı ve beyin yakan o seks sorusunu doktora yöneltti.

Beklenenin üzerine Nusret, doktor Öz'e "?" diye sordu.

Doktor Mehmet ÖZ'de bu soruya cevap olarak "aslında o mesafa tanımadığımız insanlar için" diye verdi.