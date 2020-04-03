İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89708
ALTIN
346.841
DOLAR
6.6901
STERLİN
8.2341
EURO
7.2348

Nusret'ten Mehmet Öz'e beyin yakan seks sorusu!

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü aşçı Nusret, Instagram'dan doktor Mehmet Öz'ü yayına alarak, herkesin merak ettiği karantinadaki 'seks' olayını sordu.Doktor Mehmet Öz'ün cevabı ve İkilinin konuşmaları takipçilerini gülümsetti.

03 Nisan 2020 Cuma 12:25
Nusret'ten Mehmet Öz'e beyin yakan seks sorusu!

Uzmanların korona virüs salgınının önüne geçebilmek için herkes kendini evde karantinaya alsın uyarılarından sonra ,dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'de  karantinadaki çiftlere özel 'seks yapın' tavsiyesinde bulunmuştu.Doktor Öz'ün bu önerisi günlerce konuşuldu.

Dünyaca ünlü aşçı Nusret Gökçe de,Instagramda yaptığı canlı yayınına Doktor Mehmet ÖZ'ü aldı ve beyin yakan o seks sorusunu doktora yöneltti.

"KARANTİNADA EVDE SEKS YAPIN DİYORSUNUZ DA..."
Beklenenin üzerine Nusret, doktor Öz'e "Sosyal mesafe uygulayın diyorsunuz, aynı zamanda evde seks yapın diyorsunuz. Ne yapacağız?" diye sordu. 

Doktor Mehmet ÖZ'de bu soruya cevap olarak "aslında o mesafa tanımadığımız insanlar için" diye verdi.

Son Güncelleme: 03.04.2020 12:38
Anahtar Kelimeler:
NusretMehmet öz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona O’nu da aldı; Emmy ödüllü ünlu müzisyen Adam Schlesinger hayatını kaybetti!
Korona O’nu da aldı; Emmy ödüllü ünlu müzisyen Adam Schlesinger hayatını kaybetti!
İrem Derici aldı eline kamerayı; “Bıktım...”
İrem Derici aldı eline kamerayı; “Bıktım...”
Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı
Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı
Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!
Böylesi her eve lazım; işte Kerem Bürsin hamaratlığı!!
Can Yaman-Yaman Taciroğlu rekabeti; Demet Özdemir hangi tarafta?
Can Yaman-Yaman Taciroğlu rekabeti; Demet Özdemir hangi tarafta?
Can Yaman-Yaman Taciroğlu rekabeti; Demet Özdemir hangi tarafta?
Can Yaman-Yaman Taciroğlu rekabeti; Demet Özdemir hangi tarafta?

Popüler Haberler

Babil dizisi 3 Nisan var mı yok mu? Babil yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı
Kamu personelinin kurumlar arası geçici görevlendirilmesi nasıl yapılıyor?
Bugün TV’de neler var? 3 Nisan 2020 Cuma TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
E-devlet miras sorgulama işlemi nasıl yapılır? Edevlet miras sorgulama işlem adımları
Emlakçı komisyonu ne kadardır? 2020 emlakçı komisyon oranları
Hangi bankada açık hesaplarım var? 2020 E-devlet ile banka hesapları sorgulama
Saçlar ve sakallar neden beyazlar? Beyaz telleri koparmak zararlı mı?
Fındık fiyatları ne kadar? 3 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Emeklilere faizsiz veya düşük faizle kredi veren 5 banka
WhatsApp fotoğraf indirilemedi tekrar deneyin. Sorun devam ederse wi-fi' a bağlanmayı deneyin hatası
Vaka sayısı kaç oldu? 2 Nisan Perşembe Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son durum ne? Kaç hastamız var?
Koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma
Bugün Tv'de hangi film ve diziler var? 27 Mart 2020 Cuma Show Tv, Star Tv Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8 ve TRT 1 yayın akışı
Morpa Kampüs ara tatil için ücretsiz üyelik hediye ediyor!
Öğretmen dizisi bayılan Akif'e ne oldu?
6 Ay geri ödemesiz destek kredisi sms sonuçları ne zaman sonuçlanacak? Kredi başvuru sonuçları nereden nasıl sorgulanır?
Sosyal yardımlaşma yardım başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
Sosyal yardım 1000 TL yardım parası nasıl alınır? Yardım parası alacak mıyım? Bilgi işlemleri
TRT 1 Yeni dizi Kod Adı: Karantina oyuncuları kim? Konusu ne? Ne zaman başlıyor?
ÖSYM EKYS Sonuçları ne zaman açıklanacak?
Rüştü Reçber’in sağlık durumunda sevindiren son gelişmeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.