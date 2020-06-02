O Ses Türkiye'den veda haberi! Kimin ayrıldığı belli oldu!

Günlerdir konuşulan veda sonunda netleşti. O Ses Türkiye’den veda eden jüri üyelesinin kim olduğu belli oldu.

O Ses Türkiye'den veda haberi! Kimin ayrıldığı belli oldu!
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Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra fenomen yarışma O Ses Türkiye jurisine veda edecek ismin kim olduğu günlerdir merak konusuydu. Murat Boz ve Hadise, devam edeceklerine dair paylaşımlar yapmışlardı. Beyazıt Öztürk’ün ise 'Beyaz Show'u yeniden yapacağı söylentiler arasındayken, asıl veda eden ismin Seda Sayan olduğu ortaya çıktı. 

Ünlü şarkıcı, fanlarından biriyle yaptığı yazışmada O Ses Türkiye’den bir fotoğraf kullanarak “bu bir veda pozu. Ben çoook yoruldum” mesajını ekledi. Gazeteci Seyhan Erdağ, Seda Sayan'la irtibata geçerek bunun doğru olup olmadığını netleştirdi. Usta sanatçı, O Ses Türkiye yarışmasına ved ettiğini doğruladı. 

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 13:10

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