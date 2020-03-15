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Obama Twitter'da eski porno yıldızını takip edince sosyal medya yıkıldı!

Abd Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da bir porno yıldızını takip ettiği tesbit edildi. Obama'nın bu takibi Twitter'da bir anda gündeme oturdu.

15 Mart 2020 Pazar 22:00
Obama Twitter'da eski porno yıldızını takip edince sosyal medya yıkıldı!

Eski porno yıldızı olan ve şu  kendi yapım  şirketi olan Sara Jay'ın, Abd Eski Başkanı Brack Obama tarafından takip edilmesinin fark edilmesi üzerine sosyal medyada gündem  bir  anda değişti. Obama'nın neden  böyle bir şeye gereksinim duyduğu sorularıyla yapılan yorumlar aldı başını gitti. 

Obama'nın Twitter'da eski porno yıldızını takip edince sosyal medya yıkıldı!

Bazı kullanıcılar Obama'nın Sara'nın oyunculuk yeteneğini beğendiği için kendisini takibe aldığını  söyleyerek Obama'yı aklamaya çalıştı, bazı kullanıcılar ise 'yenge görmeden sil onu' minvalinde espirili bir yaklaşım sergiledi. 

Obama'nın Twitter'da eski porno yıldızını takip edince sosyal medya yıkıldı!

Eski porno yıldızı Sara ise, Obama'nın kendisini neden takip ettiği ile ilgili olarak, Obama'nın muhtemelen kendisini oyunculuk, senaryo yazma ve yönetmenlik merakı  nedeniyle takip etmiş olabileceğini söyledi.
 

Son Güncelleme: 15.03.2020 22:36
Anahtar Kelimeler:
TwitterObamaBarack ObamaPorno YıldızıSara Jay
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