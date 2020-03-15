Obama Twitter'da eski porno yıldızını takip edince sosyal medya yıkıldı!

Eski porno yıldızı olan ve şu kendi yapım şirketi olan Sara Jay'ın, Abd Eski Başkanı Brack Obama tarafından takip edilmesinin fark edilmesi üzerine sosyal medyada gündem bir anda değişti. Obama'nın neden böyle bir şeye gereksinim duyduğu sorularıyla yapılan yorumlar aldı başını gitti.
Eski porno yıldızı Sara ise, Obama'nın kendisini neden takip ettiği ile ilgili olarak, Obama'nın muhtemelen kendisini oyunculuk, senaryo yazma ve yönetmenlik merakı nedeniyle takip etmiş olabileceğini söyledi.
Son Güncelleme: 15.03.2020 22:36