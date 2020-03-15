Obama Twitter'da eski porno yıldızını takip edince sosyal medya yıkıldı!

Eski porno yıldızı olan ve şu kendi yapım şirketi olan Sara Jay'ın, Abd Eski Başkanı Brack Obama tarafından takip edilmesinin fark edilmesi üzerine sosyal medyada gündem bir anda değişti. Obama'nın neden böyle bir şeye gereksinim duyduğu sorularıyla yapılan yorumlar aldı başını gitti.

Bazı kullanıcılar Obama'nın Sara'nın oyunculuk yeteneğini beğendiği için kendisini takibe aldığını söyleyerek Obama'yı aklamaya çalıştı, bazı kullanıcılar ise 'yenge görmeden sil onu' minvalinde espirili bir yaklaşım sergiledi.

Eski porno yıldızı Sara ise, Obama'nın kendisini neden takip ettiği ile ilgili olarak, Obama'nın muhtemelen kendisini oyunculuk, senaryo yazma ve yönetmenlik merakı nedeniyle takip etmiş olabileceğini söyledi.

