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Oğlunu kaybeden Ebru Şallı’nın yürek burkan ilk paylaşımı!

Geçtiğimiz günlerde 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı, o kara günün ardından ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

19 Nisan 2020 Pazar 17:20
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı’nın yürek burkan ilk paylaşımı!

Harun Tan ile Ebru Şallı’nın oğlu Pars 9 yaşında hayata veda ederken geride gözü yaşlı bir anne bıraktı. Ebru Şallı’nın, oğlunun mezarının başında yıkılmış haldeki fotoğrafı görenlerin yüreğini parçaladı.  Ebru Şallı, minik Pars’ın mezar taşına “ponçik sen benimlesin” yazdırmıştı.  

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı’nın yürek burkan ilk paylaşımı!

Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra bugün ilk kez bir paylaşım yaptı. Oğluyla beraber bir fotoğrafını paylaşan Şallı, oğlunun kendisine seslenme şekli olan “anniş”  ifadesinin kullanıldığı bir bileklik ile "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu paylaştı.  

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı’nın yürek burkan ilk paylaşımı!

Son Güncelleme: 19.04.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
Ebru şallıParsİlk Paylaşım
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