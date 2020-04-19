Oğlunu kaybeden Ebru Şallı’nın yürek burkan ilk paylaşımı!

Harun Tan ile Ebru Şallı’nın oğlu Pars 9 yaşında hayata veda ederken geride gözü yaşlı bir anne bıraktı. Ebru Şallı’nın, oğlunun mezarının başında yıkılmış haldeki fotoğrafı görenlerin yüreğini parçaladı. Ebru Şallı, minik Pars’ın mezar taşına “ponçik sen benimlesin” yazdırmıştı.

Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra bugün ilk kez bir paylaşım yaptı. Oğluyla beraber bir fotoğrafını paylaşan Şallı, oğlunun kendisine seslenme şekli olan “anniş” ifadesinin kullanıldığı bir bileklik ile "Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep" notunu paylaştı.