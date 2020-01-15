Oğulcan Engin Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Seda Sayan'ın oğlu olan Oğulcan Engin, son zamanlarda 'Hercai' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Oğulcan Engin'in, Ebru Şahin ile Cihangir'de bulunan kafesinde görüntülenmesi üzerine ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Konu ile ilgili iki tarafında açıklama yapmaması kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Önceki gece bir ödül törenine katılan Oğulcan Engin, muhabirlerin sorularını yanıtladı ve aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Şahin ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Eskiden beri tanışıyoruz. Ama arkadaşız.Annem o kadar çok açıkla yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi. Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu. Biri olursa elinden tutar çıkarım zaten. Şuan hayatımda kimse yok."