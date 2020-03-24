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Oğuzhan Koç o dağ evinden paylaşım yapınca!

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ve Cansu Dila Gülsoy aynı dağ evinden paylaşım yapınca takipçileri bu detayı gözden kaçırmadı. Acaba ikili arasında bir aşk mı sözkonusu sorusu gündeme geldi.

24 Mart 2020 Salı 11:19
Oğuzhan Koç o dağ evinden paylaşım yapınca!

Yağmur Tanrisevsin ile olan 5 yıllık birlikteliği biten Oğuzhan Koç, bu sürede  yalnız oldugunu dile getiriyordu.  Fakat son günlerde dinlenmek için gittiği dağ evinden fenomen  Cansu Dila Gülsoy da fotoğraf paylaşıca dedikodular yükselmeye başladı. 

Oğuzhan Koç o dağ evinden paylaşım yapınca!

 Oğuzhan Koç cephesinden bu konuda yorum gelmese de, Cansu Dila Gülsoy,  "Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde  Oğuzhan Koç’un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten." Şeklinde bir açıklama yapınca sular duruldu. 

Oğuzhan Koç o dağ evinden paylaşım yapınca!

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan KoçCansu Dila GülsoyDag Evi
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