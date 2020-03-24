Oğuzhan Koç o dağ evinden paylaşım yapınca!

Yağmur Tanrisevsin ile olan 5 yıllık birlikteliği biten Oğuzhan Koç, bu sürede yalnız oldugunu dile getiriyordu. Fakat son günlerde dinlenmek için gittiği dağ evinden fenomen Cansu Dila Gülsoy da fotoğraf paylaşıca dedikodular yükselmeye başladı.

Oğuzhan Koç cephesinden bu konuda yorum gelmese de, Cansu Dila Gülsoy, "Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç’un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten." Şeklinde bir açıklama yapınca sular duruldu.