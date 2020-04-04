Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'den güzel haber; Barıştılar!

Oğuzhan Koç, 2014 yılında 8 yıl birlikte olduğu Zeynep Koçak’tan ayrıldıktan sonra Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının ve arkadaşlarının evlenecekleri düşüncesi bir anda suya düştü ve Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ise geçtiğimiz yıl Ekim ayında ayrıldıklarını duyurdu.

Nikah masasına otururlar denilen sevgililer 3,5 yıllık ilişkilerini btirdiklerini duyurduktan sonra belli ki bu ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve barışmaya karar verdikleri öğrenildi.

Ayrılmaları ile hayranlarının üzen Koç ve Tanrısevsin çifti, ilişkinin ardından bambaşka kişilerle anıldı fakat ikilinin hayranlarını sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çiftinin ortak dostları sayesinde barıştıkları ve yine sosyal medyada da birbirlerini takibe aldıkları öğrenilirken sevgililerin karantina günlerini birlikte geçirdiği de öne sürüldü.