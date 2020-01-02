Okan Bayülgen Azeri Türkçesi dedi, şarkıcı Azerin Türklük dersi verdi

TV100 kanalında yayımlanan ve sunuculunu Okan Bayülgen'in yaptığı Muhabbet Kralı programında bu hafta Türk dilelri konuşuldu. programa konuk olarak, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Yılmaz ve Prof. Dr. Nurettin Demir, Müzisyen İrfan Gürdal ve Azerbaycan'lı şarkıcı Azerin katıldı.

Okan Bayülgen'in konuşma arasında Azeri Türkçesi demesi üzerine araya girerek itiraz eden Azerin, "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" diye yanıt verdi. Okan Bayülgen'in 'Neden bu şekilde demeyelim o ne oluyor peki?' diye sorması üzerine konuşan Azerin, şu sözlerle anlattı:

"Bu bir siyasi seceredir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği ve bizi bölmek için kullandığı bir şey. Bir ağacın dallarını düşünün; bu dallarda Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan ve Türkmen..

Kızılderililerin bile dillerinde çok Türkçe kelime var. Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırdığı için biz coğrafyamızın adını taşımışız.

Azerbaycan'da yaşayanlar Azeri olmuş ama bizim Azeri ile hiçbir ilgimiz yok. Biz Türküz, dilimiz de Türk."

İşte şarkıcı Azeri'ye göre neden Azeri Türkçesi denilmemesi gerekiyor..

