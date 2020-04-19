Okan Bayülgen linç kültürünü eleştirdi; 'Rezil olmayı unuttuk'

Koronavirüs salgını nedeniyle yayın hayatına İnstagram üzerinden başlayan e-Talks Tuzla programının ilk konuğu oyuncu, yönetmen, sunucu ve seslendirme sanatçısı Okan Bayülgen oldu. Televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz tarafından yönetilen ptogramda Okan Bayülgen linç kültürünü eleştirdi.

Linç kültürü hakkında konuşan Okan Bayülgen, "Bugün linç ediliyorsun, yarın unutuluyor. Çünkü başka biri olsa onu da linç edecekler. Linç kültürüyle beraber biz toplum karşısındaolmanın ne manaya geldiğini de unuttuk. Aslında toplum karşısında nasıl rezil olursun? Bir kabahatin olursa. O kabahatler de çağlar ve yıllar boyunca değişir ama hırsızlık yaparsan, kötü söz söylersen, birinin günahını alıp da birinin canına malına kastedersen toplum önünde rezil olursun bir daha da iflah olmazsın. Bu güzel bir mekanizmadır. Dünyadaki bütün toplumlar kendi menşeine göre bu düzeni kurarlar. Şimdi herkesin rezil olduğu bir Twitter ve ertesi gün bütün bunların unutulması, gerçekten toplum karşısında rezil olmanın ne demek olduğunu insanlara unutturdu." ifadelerini kullandı.



Tiyatron hakkında da fikirlerini dile getiren Baülgen; "Tiyatro hiçbir yere evrilmez. Çünkü zaten evrileceği bütün her şeyi yaptı. O kadar ihtiyaç duyulan bir sanat ki başımıza bu korona salgını çıkmasaydı sahne performansları büyük bir yükselişe geçmişti. 1970'li yıllarda televizyon karşısında gerileyen tiyatro, geri dönüp 50 yıl sonra organik sanat ve elektronik medyaya karşı zafer ilan etti.'' diyerek tiyatroya olan güvenini bir kez daha dile getirdi.