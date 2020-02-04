Okan Kurt kızı Hira Kurt ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı

Demet Akalın ve Okan Kurt'un 2014 yılında dünyaya gelen kızları Hira, geçtiğimiz gün 6 yaşına bastı. Anne Demet Akalın, kızına doğum günü hediyesi okul servisi alırken, baba Okan Kurt kızına kavuştuğu anı anlatan bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Okan Kurt kızıile paylaştığı bir karesine şu notu düştü:

"Benim sevdam, yaşama sevincim, güzel yarim, biricik kızım... 04.02.2014 sabahı annenle ameliyata girdim, yaklaşık üç buçuk dakika sonra seni Fevzi hoca, anne karnından zarınla birlikte çıkardı ve seni gördüm. Çok korkmuştum "Ya ağlamazsa ya sesini duyamazsam" diye... Ülkü hocam, sırtını okşamaya başladı ve ilk çığlığını attın ve ben dayanamadım ağlamaya başladım. Seninle göz göze geldik ve benim gözlerimin içine öyle bir baktın ki hayatımın sonuna kadar o anı unutamam. "Baba" der gibi baktın ve yemin ettim son nefesime kadar yanında olacağıma. Seni aldım ve çarşaflara sarılı şekilde yeni doğan ünitesine götürdüm.''