Okan kurt oynadı Demet Akalın çekti; 'Evde 3. ayımız, delirdik'

Pop müziğin sevilen isimlerinden Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un oynadığı videoyu İnstagram hikaylerinden paylaştı. Son zamanlarda sosyal medyada birçok isimle polemiğe giren Akalın, bu sefer eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Akalın paylaşımına, "İzin vereceğim artık tamam. Evde üçüncü ayımız delirdik" notunu ekledi.

İşte o görüntüler: