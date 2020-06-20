Okan Kurt pot kırdı.Alişan ve Buse Varol çiftti bebek mi bekliyor?

2019 yılında bebekleri Burak'ı kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerini bekledikleri haberleri sosyal medyada yayıldı.

4 çocuk istiyorum diyen Buse Varol'un geçen günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı bir fotoğrafa takipçileri ikinci bir bebek mi geliyor acaba yorumları yapmıştı.Ünlü şarkıcı Alişan bu söyletileri yalanlanlamıştı.

Bugün 44. yaşına giren Ünlü şarkıcı Alişan'ın doğum gününü sevenleri ve arkadaşları sosyal medya üzerinden kutladı.

Çiftin yakın arkadaşları olan Okan Kurt sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Alişan'ın doğum gününü kutladı.

Yaptığı paylaşımda Buse Varol'un hamile olduğunu çifttin ikinci bebeklerini bekledikleri haberini paylaşarak pot kırmış oldu.

Buse Varol'un bebek haberlerine ne açıklama getireceği takipçileri tarafından merak konusu oldu.