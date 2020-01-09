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Ömür Gedik'in zor anları! Ödül töreninde transparan pantolonu yırtıldı

Ömür Gedik katıldığı bir organizasyonda transparan pantolon tercih etmesi şarkıcıya zor anlar yaşattı. Pantolonun arkası bir anda yırtılan Gedik, geceyi beline başladığı ceketle tamamladı.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:14
Ömür Gedik'in zor anları! Ödül töreninde transparan pantolonu yırtıldı

Ömür Gedik katıldığı Engelsiz Yaşam Derneği’nin ödül töreninde transparan pantolonu yırtıldı. Tören başlamadan önce geceye katılanlarla bir süre sohbet eden Gedik durumdan habersizdi. 

Ömür Gedik'e transparan pantolonu zor anlar yaşattı!

Bir süre sonra kendisine pantolonunun yırtılmış olduğu uyarısını alan Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağlamak zorunda kaldı.

Ömür Gedik'e transparan pantolonu zor anlar yaşattı!

Ödül töreninde bulunduğu süre içerisinde belindeki ceketle duran Ömür Gedik, muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Gedik, geçtiğimiz yıl kısa şortlarla alakalı yaptığı çıkıştan dolayı pişman olduğunu söyledi ve açıklamasında "2019'da yaptığım paylaşımlar çok konuşuldu. Kendime öz eleştiri yaptığımda özellikle G-string ve şortlarla ilgili olan paylaşımda saçmaladığımı zaten ben de kendi hesabımdan söyledim. Kimsenin ne kapalı olsun, ne açık olsun. Kimsenin kıyafetine karışmaya hakkımız yok" siye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ömür GedikTransparan Pantolon
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