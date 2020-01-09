Ömür Gedik'in zor anları! Ödül töreninde transparan pantolonu yırtıldı

Ömür Gedik katıldığı Engelsiz Yaşam Derneği’nin ödül töreninde transparan pantolonu yırtıldı. Tören başlamadan önce geceye katılanlarla bir süre sohbet eden Gedik durumdan habersizdi.

Bir süre sonra kendisine pantolonunun yırtılmış olduğu uyarısını alan Gedik, üzerindeki ceketi çıkartarak beline bağlamak zorunda kaldı.

Ödül töreninde bulunduğu süre içerisinde belindeki ceketle duran Ömür Gedik, muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Gedik, geçtiğimiz yıl kısa şortlarla alakalı yaptığı çıkıştan dolayı pişman olduğunu söyledi ve açıklamasında "2019'da yaptığım paylaşımlar çok konuşuldu. Kendime öz eleştiri yaptığımda özellikle G-string ve şortlarla ilgili olan paylaşımda saçmaladığımı zaten ben de kendi hesabımdan söyledim. Kimsenin ne kapalı olsun, ne açık olsun. Kimsenin kıyafetine karışmaya hakkımız yok" siye konuştu.