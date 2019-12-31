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Ömür Gedik tek pişmanlığını açıkladı; Keşke onu yapmasaydım!

Hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, 2019 yılını geride bırakmaya az bir zaman kala sosyal medya hesabı üzerinden yıl içerisinde yaptığı bir çıkışın pişmalığını yaşadığını açıkladı.

31 Aralık 2019 Salı 14:22
Ömür Gedik tek pişmanlığını açıkladı; Keşke onu yapmasaydım!

HAÇİKO Derneği kurucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabı üzerinden 2019 yılı içinde yaşadığı bir iç hesaplaşmasını paylaştı. Hayvan hakları savunucusu olarakta bildiğimiz ve hayvanlara yapılan işkenceler karşısında tepkisini gizleyemeyenlerin başında gelen Ömür Gedik, 2019 yılında kendisinden oldukça fazla söz ettirmişti.

Bundan birkaç ay önce kadınları çok kısa şortlar giydikleri için eleştiren ve uyarıda bulunarak büyük tepki toplayan Ömür Gedik, bununla ilgili ne kadar pişman olduğunu Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak açıkladı.


Ömür Gedik iç hesaplaşma yaşadıktan sonra yayınladığı mesajında, "Bendeki 2019. G string şort çıkışım saçmaydı, kim ne giyerse giysin, ister kapansın ister açılsın, bana ne! Et tüketimine karşı yaptığım muzlu PETA paylaşımımın arkasındayım, yine olsa yine yaparım. Hayvanlar ve çevre söz konusuysa sınırım yok. 2020 güzel olsun" ifadelerini kullandı.

Ömür Gedik tek pişmalığını açıkladı; Keşke yapmasaydım!

Son Güncelleme: 31.12.2019 14:26
Anahtar Kelimeler:
TwitterHayvan HaklarıÖmür Gedikşort çıkışı
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