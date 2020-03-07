Ömür Gedik’den espirili Coronavirus paylaşımı

Ömür Gedik Coronavirüsten korkunca olanlar oldu. Ömür Gedik’in espirili Coronavirus paylaşımı gündeme geldi.

Hayvan hakları savunuculuğu ile tanınan şarkıcı Ömür Gedik’in Coronavirüs paylaşımı olay oldu. Dünyayı kısa süre içerisinde etkisi altına alan Coronavirüs, herkesi etkilemeye devam ediyor. Ömür Gedik sosyal medya hesabından Coronavirüsü korkusundan telefonunu yıkadığını söyleyince alay konusu oldu.

Herkesi etkisi altına alan Coronavirüs’ten korunma yolları aranırken bazı sosyal medya hesaplarından virüsün cep telefonları üzerinde yaşayabileceği ve telefonunun temizlenmesi gerektiğine dair bilgiler dolaşıyordu. Ömür Gedik, telefonundaki virüslerden arınmak için telefonunu yıkadığı ve bozulduğunu söyledi. Ömür Gedik’in paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medya da dalga konusu oldu.

Ömür Gedik’in paylaşımı üzerine Atilla Taş gibi isimler Gedik’e "Keşke virüs programı yükleseydin" diye takılırken, pek çok kişide şarkıcının bu paylaşımını sayfalarına taşıyarak esprili yorumlarda bulundu. Gedik kendisine yöneltilen bu yorumların ardından ,"Telefon yıkamamla dalga geçenler Coronavirüs gerçeğiyle karşılaştığında bakalım ne yapacak?" yazdı.