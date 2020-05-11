Önce Benek sonra Jüpiter; İşte 'aşk' muhbiri köpekler! 

Oysaki geçtiğimiz günlerde TV100 kamerlarına yakalanan Kerem Alışık'ın gezdirdiği köpeğin, Hilal Altınbilek'e ait Jüpiter olduğu öne sürüldü. Kerem Alışık'ın yanında Hilal Altınbilek'in köpeği görülünce akıllara Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını ele veren Benek köpek geldi. Bu iddianın gündeme düşmesinin ardından, gözler Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'a çevrildi.

Kerem Alışık, geçtiğimiz yıl çıkan dedikoduları "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması." ifadeleriyle yalanlamıştı.





Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 20:41