Önce Benek sonra Jüpiter; İşte 'aşk' muhbiri köpekler!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ali Rahmet Fekeli'si Kerem Alışık (60) ve Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in (29) aşk yaşadıkları iddia edilmiş, ancak oyuncu Kerem Alışık iddiaları yalanlamıştı.

Önce Benek sonra Jüpiter; İşte 'aşk' muhbiri köpekler!
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Oysaki geçtiğimiz günlerde TV100 kamerlarına yakalanan Kerem Alışık'ın gezdirdiği köpeğin, Hilal Altınbilek'e ait Jüpiter olduğu öne sürüldü.  Kerem Alışık'ın yanında Hilal Altınbilek'in köpeği görülünce akıllara Hadise ve Kaan Yıldırım aşkını ele veren Benek köpek geldi. Bu iddianın gündeme düşmesinin ardından, gözler Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'a çevrildi.  

Önce Benek sonra Jüpiter; İşte 'aşk' muhbiri köpekler!

Kerem Alışık, geçtiğimiz yıl çıkan dedikoduları "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması." ifadeleriyle yalanlamıştı.

Önce Benek sonra Jüpiter; İşte 'aşk' muhbiri köpekler! 
 

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 20:41

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