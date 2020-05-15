Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor; Tarih tekerrür ediyor!

Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın, 3 yıldır birlikte olduğu menajer Gözde Yılmaz’ın hamile olduğu öğrenildi. Onur Saylak, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor; Tarih tekerrür ediyor!
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Onur Saylak’ın 3 yıldır birlikte olduğu menajer Gözde Yılmaz 2 aylık hamile. Tuğba Büyüküstün ile olan evliliğinden Toprak ve Maya adında ikiz kızları olan Onur Saylak’ın kızlarına kardeş geliyor. 

Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor; Tarih tekerrür ediyor!
6 yıl evli kaldığı Tuğba Büyüküstün'den 2017 yılında boşanan Onur Saylak, kısa süre sonra menajer Gözde Yılmaz ile aşk yaşamaya başladı. Şu anda 2 aylık hamile olan Gözde Yılmaz ile  Onur Saylak’ın evlilik konusunda acele etmedikleri belirtildi. Onur Saylak ve Tuğba Büyüküstün, 2012 yılında nikah masasına otururken Tuğba Büyüküstün de ikizlerine hamileydi. Dolayısıyla bu haber magazin basınında ”tarih tekerrür ediyor” yorumlarına sebebiyet verdi. 

Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor; Tarih tekerrür ediyor!


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