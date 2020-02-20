Onur Tuna'dan Tuvana Türkay'a sürpriz hamle

Başrollerini Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın paylaştığı 'Ağır Romantik' filmin galası geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Filmin bütün oyuncuları basın mensuplarının karşısına geçerek film hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.

Başrol oyuncusu Onur Tuna film hakkında "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasında bulunarak duygularını dile getirdi. Filmin diğer bir başrol oyuncusu Tuvana Türkay ise "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Tuvana Türkay'ın bu açıklamasından sonra galada Onur Tuna ile arasında soğuk rüzgarlar esti. Türkay, bu açıklamasından sonra sosyal medyada da oldukça tepki topladı. Bu tepkilerin farkına varan Tuvana Türkay, sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

"Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir."

Onur Tuna, meslektaşının bu açıklamasını umursamadı ve Tuvana Türkay'ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Türkay'da kısa bir süre sonra Tuna'yı takip etmeyi bıraktı.