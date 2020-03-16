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Orlando Bloom'dan duyulmamış itiraf!

Elf Legolas rolüyle Yüzüklerin Efendisi filminden tanıdığımız, İngiliz sinema oyuncusu Orlando Bloom, hayatına dair çok özel bir detayı paylaştı.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:44
Orlando Bloom'dan duyulmamış itiraf!

Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce düzenli ilişki kuramadığı için bir arkadaşından tavsiye aldığını,  bu tavsiyeye istinaden uzun bir süre hayatına kimsenin  girmediğinin itiraf etti. 

Orlando Bloom'dan duyulmamış itiraf!
The Sunday Times'a konuşan Bloom, uzun bir dönem düzenli ilişki kurmakta zorlandığını söyledi. Ünlü oyuncu, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için arkadaşının ona bir süre bekar kalmasını önerdiğini söyledi. Tam 6 ay boyunca kimseyle ilişkiye girmediğini belirten Bloom, "Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum" dedi. 

Orlando Bloom'dan duyulmamış itiraf!

Şu an dünysaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile birlikte olan Bloom, Katy Perry'nin  hamileliği ile babalık heyecanı için gün sayıyor. 

Orlando Bloom'dan duyulmamış itiraf!
 

Anahtar Kelimeler:
Katy PerryOrlando BloomLegalosElf Legalos
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