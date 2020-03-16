Orlando Bloom'dan duyulmamış itiraf!

Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce düzenli ilişki kuramadığı için bir arkadaşından tavsiye aldığını, bu tavsiyeye istinaden uzun bir süre hayatına kimsenin girmediğinin itiraf etti.



The Sunday Times'a konuşan Bloom, uzun bir dönem düzenli ilişki kurmakta zorlandığını söyledi. Ünlü oyuncu, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için arkadaşının ona bir süre bekar kalmasını önerdiğini söyledi. Tam 6 ay boyunca kimseyle ilişkiye girmediğini belirten Bloom, "Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Şu an dünysaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile birlikte olan Bloom, Katy Perry'nin hamileliği ile babalık heyecanı için gün sayıyor.



