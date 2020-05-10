Örümcek Adam 3 konusu ve oyuncu kadrosu

2007 yılında sinema vizyona giren Örümcek Adam 3 filmi şimdide televizyon ekranlarında yayınlanacak. Film daha sonra üç faklı karakterle yeniden çekilmişti. Örümcek Adam 3 filmi ilk çekilen serinin üçüncü filmidir. Örümcek Adam 3 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu sizler için derledik.

Örümcek Adam 3 konusu

Serinin üçüncü filminde kahramanımız Peter Parker özel hayatı ve süper kahramanlık görevleri arasında bir denge sağlamıştır. Ancak tüm düzeni değiştirecek bir gelişme yaşanır. Peter Parker’ın kostümü değişmeye başlar ve bu değişim Parker’ında değişmesine yol açar. Bu değişimin oldukça sancılı geçecektir. Parker eskisinden çok farklı biri haline gelir. Tüm bunların yanı sıra Kumadam ve Venom güçlerini birleştirir ve yeniden ortaya çıkar. Örümcek Adam bu sefer sadece kötü adamlarla değil, kendisiyle de mücadele edecektir.

Örümcek Adam 3 oyuncuları

Filmde Örümcek Adam rolünde Tobey Maguire yer alırken, Mary Jane Watson rolünde Kirsten Dunst yer alıyor. İkiliye şu isimler eşlik ediyor:

James Franco – New Goblin / Harry Osbon

Thomas Haden Church – Sandman / Flint Marko

Topher Grace – Venom / Eddie Brock

Bryce Dallas Howard – Gwen Stacy

Rosemary Harris – May Parker

J.K. Simmons – J. Jonah Jameson

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:19