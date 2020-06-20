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Oryantal Didem isyan etti: Para kazanamıyoruz. Böyle giderse arabamı satacağım.

Türkiye'nin en çok dikkat çeken dansçılarından Oryantal Didem isyan etti: Para kazanamıyoruz. Böyle giderse arabamı satacağım.

20 Haziran 2020 Cumartesi 14:43
Oryantal Didem isyan etti: Para kazanamıyoruz. Böyle giderse arabamı satacağım.
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Türkiye'nin en önemli dansçıları arasında kabul edilen Oryantal Didem, geçtiğimiz akşam Cihangir sokaklarında kameralara yakalandı. Ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Didem Kınalı, ''Salgın döneminde hiç iş yapamadım. Hep hazırı tüketiyoruz. Para kazanmakta zorluk çekiyorum. Bu böyle daha ne kadar devam eder bilemiyorum. Böyle giderse arabamı satacağım. Başka yapacak bir şey yok'' dedi.

Geçtiğimiz akşam Cihangir sokaklarında köpeğiyle dolaşan Oryantal Didem kameralara konuştu. Didem'in maske taktığı da gözlerden kaçmadı. Didem, pandemi sürecinde yaşadıklarını samimi bir şekilde itiraf etti. Henüz 34 yaşında olan başarılı oryantal dansçı, kameralara ekonomik sıkıntılar çektiğini söyledi. Didem, ''Salgın döneminde hiç iş yapamadım. Hep hazırı tüketiyoruz. Para kazanmakta zorluk çekiyorum. Bu böyle daha ne kadar devam eder bilemiyorum. Böyle giderse arabamı satacağım. Başka yapacak bir şey yok'' dedi.


Son Güncelleme: 20.06.2020 14:43
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