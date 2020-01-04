Oyuncu Ayça Varlıer bambaşka birine dönüştü

2019 yılının son günlerini Amerika'da geçiren 42 yaşındaki oyuncu Ayça Varlıer, yıllar içinde geçirdiği değişimle görenleri şaşkına çeviriyor.

Bir zamanların fenomen dizisi 'Gümüş'ten sonra ekranlara uzun süre ara veren Varlıer, son olarak 'Kalk Gidelim' dizisiyle ekranlara gelmişti. Oyuncuyu yaptırdığı estetik ameliyatlarla bambaşka birine dönüştü ve ekranda gören izleyiciler Varlıer'i tanımakta zorlandı.

Sosyal medya hesabında yeni görünümünü paylaşan Ayça Varlıer'in burun estetiği, yanak ve çene dolgusu yaptığı gözlemlendi.