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Oyuncu Bensu Soral bebek sorularına son noktayı koydu

Bensu Soral, kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmadı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:47
Oyuncu Bensu Soral bebek sorularına son noktayı koydu

28 yaşındaki güzel oyuncu Bensu Soral, dün sabah vakitlerinde Bebek'te erkek kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte yürüyüş yaparken obkjektifler takıldı. Bir süredir kamera karşısına geçmeye hazırlanan Soral, Türk-İran ortak yapımı yeni filmi ‘Mest-i Aşk’ hakkında  “Film çekimlerimiz bitmek üzere heyecanlıyız harika bir hikaye, güzel bir karakteri canlandırıyorum. Daha çok Mevlana ve Şems anlatılıyor” dedi.

bensu Soral bebek ile ilgili görsel sonucu

Bensu Soral'a eşi Hakan Baş ile evliliğinde haklarında çıkan ayrıldılar ve boşandılar haberleri hatırlatılınca, güzel oyuncu evliliklerinin de çok güzel ilerlediğini söyledi. Basın mensuplarının  ‘Yeni yılda bebek beklentiniz olur mu?’ sorusuna ise  “İnşallah ilerleyen zamanlarda istiyoruz” yanıtını verdi.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:47
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