Oyuncu Bensu Soral'dan ilginç korona dansı videosu!

Korona salgını tedbirleri kapsamında kendini eve kapatan ünlülerden takipçileri için farklı paylaşımlar gelmeye devam ediyor.Ünlü isimler yaptıkları paylaşımlar ile takipçilerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Zaman zaman da evde kal mesajı ile dışarı çıkmamalarını sağlamaya çalışıyorlar

Oyuncu Bensu Soral sosyal medya üzerinden kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.