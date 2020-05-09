Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı! İşte anbean kaza görüntüleri:

Bizim Hikaye dizisinden tanıdığımız oyuncu Burak Deniz, Arnavutköy Sahili'nde motosikletli bir sürücüye çarptı. Alkollü olduğu öne sürülen Burak Deniz'in ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı! İşte anbean kaza görüntüleri:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan  2. Sayfa programının haberine göre Burak Deniz, 8 Nisan  Cuma akşamı Arnavutköy Sahili'nde otombiliyle seyir halindeyken bir motosiklete arkadan çarptı.  Burak Deniz, olayın şokun atlattıktan sonra motosiklet sürücüsünün  yanına giderek durumunu kontrol etti.  

İŞTE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ:

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı! İşte anbean kaza görüntüleri:
Anbean güvenlik kameralarına yansıyan kazadan sonra 2. Sayfa programının haberine göre Burak deniz, alkollü olduğu için polis kontrolünden kaçtı.  Takip sonrası bulunan  oyuncu karakola götürüldü.  Yine 2. Sayfa'nın haberine göre kazadan yara almadan kurtulan ünlü oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu. 

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı! İşte anbean kaza görüntüleri:

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı! İşte anbean kaza görüntüleri:
 

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 13:38

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