Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı! İşte anbean kaza görüntüleri:



Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre Burak Deniz, 8 Nisan Cuma akşamı Arnavutköy Sahili'nde otombiliyle seyir halindeyken bir motosiklete arkadan çarptı. Burak Deniz, olayın şokun atlattıktan sonra motosiklet sürücüsünün yanına giderek durumunu kontrol etti.

İŞTE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ:

Anbean güvenlik kameralarına yansıyandan sonra 2. Sayfa programının haberine göre Burak deniz,olduğu için polis kontrolünden kaçtı. Takip sonrası bulunan oyuncu karakola götürüldü. Yine 2. Sayfa'nın haberine göre kazadan yara almadan kurtulan ünlü oyuncunun ehliyetine 6 ay el konuldu.





Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 13:38