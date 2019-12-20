Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun bebek bekliyor

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun, uzun süreli birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşıyarak dünyaevine girdi. Olimpos’ta gerçekleşen düğüne ailelerinin yanı sıra ünlüler dünyasında yakın dostlarının katılımıyla rüya gibi bir gece yaşadılar.

Önceki gün bir davete katılan Cansu Tosun'un kameraların kendisini çekmeye başladığında kanını gizlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bebek haberini sadece yakın çevresine söyleyen çiftin keyiflerinin yerinde olduğu ve heyecanla anne-baba olmayı beklediği öğrenildi.