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Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun bebek bekliyor

Uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşıyarak evlenen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile meşlektaşı Cansu Tosun, sevenlerine bebek bekledikleri müjdesini verdi.

20 Aralık 2019 Cuma 16:24
Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun bebek bekliyor

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun, uzun süreli birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşıyarak dünyaevine girdi. Olimpos’ta gerçekleşen düğüne ailelerinin yanı sıra ünlüler dünyasında yakın dostlarının katılımıyla rüya gibi bir gece yaşadılar. 

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun bebek bekliyor ile ilgili görsel sonucu

Önceki gün bir davete katılan Cansu Tosun'un kameraların kendisini çekmeye başladığında kanını gizlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bebek haberini sadece yakın çevresine söyleyen çiftin keyiflerinin yerinde olduğu ve heyecanla anne-baba olmayı beklediği öğrenildi.

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun bebek bekliyor ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:24
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