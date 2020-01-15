Oyuncu Demet Özdemir aşk hayatını sildiriyor

27 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, aşk hayatıyla ilgili haberleri Google'dan sildirmek için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Bu işlem için Özdemir'in 4 bin doları ( 23 bin 500 TL) ödemesi gerekiyor.

Oyuncu Seçkin Özdemir'den ayrıldık sonra 'Erkenci Kuş' dizisinde rol arkadaşı Can Yaman ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir, son olarak Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Demet Özdemir, özel hayatının kariyerinin önüne geçtiğini düşündü ve hakkında çıka aşk haberlerini arama motoru olan Google'dan kaldırmak için harekete geçti ve avukatu aracılığıyla görüşmeler yaptı.