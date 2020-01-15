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Oyuncu Demet Özdemir aşk hayatını sildiriyor

Demet Özdemir, aik yaşadığı kişilerle ilgili haberleri sildirmek için Google şirketiyle görüşmelere başladı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 23:30
Oyuncu Demet Özdemir aşk hayatını sildiriyor

27 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, aşk hayatıyla ilgili haberleri Google'dan sildirmek için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Bu işlem için Özdemir'in 4 bin doları ( 23 bin 500 TL) ödemesi gerekiyor.

Oyuncu Demet Özdemir aşk hayatını sildiyor ile ilgili görsel sonucu

Oyuncu Seçkin Özdemir'den ayrıldık sonra 'Erkenci Kuş' dizisinde rol arkadaşı Can Yaman ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir, son olarak Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Demet Özdemir sevgilileri ile ilgili görsel sonucu

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Demet Özdemir oğuzhan koç ile ilgili görsel sonucu

Demet Özdemir, özel hayatının kariyerinin önüne geçtiğini düşündü ve hakkında çıka aşk haberlerini arama motoru olan Google'dan kaldırmak için harekete geçti ve avukatu aracılığıyla görüşmeler yaptı.

Son Güncelleme: 15.01.2020 23:30
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