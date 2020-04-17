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Oyuncu Demet Özdemir'den beklenemyen gaf!

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan Demet Özdemir de birçok isim gibi hayranlarıyla sosyal medya üzerinden camlı yayın yaparak bir araya gelmeyi tercih ediyor.

17 Nisan 2020 Cuma 21:40
Oyuncu Demet Özdemir'den beklenemyen gaf!

Ünlü oyuncu yaptığı son canlı yayında büyük bir gafa imza attı.  Bir oyuncu olarak kendisinden  beklenmeyen bu gaf, sosyal medyada takipçileri arasında alay kousu oldu.

Oyuncu Demet Özdemir'den beklenemyen gaf! 

Canlı yayında takipçileriyle karşılıklı film tavsiyesi alışverişinde bulunan Demet Özdemir, kendisinde tavsiye eisteyen hayranlarına bu seneki Oskar töreninde 6 ödül alan 'The Parasite' filmini tavsiye etti.  İşte tam bu noktada kendisinden beklenmeyen bir gaf yapan Demet Özdemir, bu film için 'Sanırım Oskar adayıydı' ifadesini kullanıca hayranları tarafından alay konusu oldu.  

Oyuncu Demet Özdemir'den beklenemyen gaf!
 

Anahtar Kelimeler:
Demet özdemirGafThe ParasiteParazit
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