Oyuncu Demet Özdemir'den beklenemyen gaf! 

Ünlü oyuncu yaptığı son canlı yayında büyük bir gafa imza attı. Bir oyuncu olarak kendisinden beklenmeyen bu gaf, sosyal medyada takipçileri arasında alay kousu oldu.

Canlı yayında takipçileriyle karşılıklı film tavsiyesi alışverişinde bulunan Demet Özdemir, kendisinde tavsiye eisteyen hayranlarına bu seneki Oskar töreninde 6 ödül alan 'The Parasite' filmini tavsiye etti. İşte tam bu noktada kendisinden beklenmeyen bir gaf yapan Demet Özdemir, bu film için 'Sanırım Oskar adayıydı' ifadesini kullanıca hayranları tarafından alay konusu oldu.



